Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir polisi şehit eden, bir kişiyi acımasızca öldüren katilin gözaltında işkence gördüğünü idda eden Tanrıkulu "Zanlı arabada işkence görüyor, görüntüleri var polisler tarafından paylaşılmış. Ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında hayatını kaybediyor. Bakın bu çok ağır bir şey. Polisi şehit eden sağ bir yurttaş, zanlı, sanık, neyse katil... Nasıl öldü? Çıkın açıklayın. Evet katil, ölmesi mi lazım? İnfaz mı edilmesi lazım?" şeklinde konuştu.

Antalya'da işlediği korkunç cinayetin ardından kayıplara karışan Muhammet Karataş Kahramanmaraş'a gitmişti. Polis, katilin kaldığı otele baskın düzenlemişti. Silahla karşılık veren katil, bir polisi şehit etmiş, birisini yaralamaştı. Katil hastanede hayatını kaybetmişti.