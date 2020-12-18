MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
18.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,etkisiz,
753921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753921.aspx
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