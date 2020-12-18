Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.