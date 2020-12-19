İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un bazı meydanlarının bulunduğu bir video paylaştı. Yerlikaya, boş kalan meydanların görüntüsünü paylaşarak "Biraz daha sabır” ifadesini kullandı.