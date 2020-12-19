Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un bazı meydanlarının bulunduğu bir video paylaştı. Yerlikaya, boş kalan meydanların görüntüsünü paylaşarak "Biraz daha sabır” ifadesini kullandı.