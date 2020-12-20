Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kâzımi’nin hafta içi yaptığı görüşmede terörle mücadele ve karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların yanı sıra, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konusu değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar’ın ardından Mahmur bölgesinin de terörden temizlenmesi gerektiğini ifade ederken, FETÖ’ye karşı dikkatli olunması yönünde de uyarılarda bulundu. Suriye konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de değerlendirildi.

OVAKÖY KAPISI AÇILACAK

Toplantıda, Türkiye’nin Irak’la tek sınır kapısı olan Ovaköy’ün önümüzdeki dönemde açılması, iki ülke arasında 16,9 milyar dolar olan ticaret hacminin de önümüzdeki yıl 20 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Mart ya da nisan ayında Irak’ta gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da iştirak edeceği öğrenildi. Erdoğan’ın ziyareti daha önceden planlanmış, ancak Irak’taki hükûmet krizi sebebiyle ertelenmişti.

HAVAALANLARI AÇILIYOR

Erdoğan-Kâzımi görüşmesinde önümüzdeki dönemde yapılacak projelerin detayları da netleşti. Basra’dan sınıra bin 500 kilometrelik otoyol, yatırımların karşılıklı teşviki, çifte vergilendirme, Musul ve Kerkük Havaalanlarının açılması, Musul Organize Sanayi Bölgesi ve Barsa FAV Limanı’nın inşası gibi konularda anlaşmaya varıldı. Böylelikle, Irak’ın yeniden imarına 5 milyar dolar kredi ile en büyük maddi destek taahhüt eden Türkiye, terör örgütü DEAŞ’ın yakıp yıktığı Irak’ın yeniden inşasına önemli katkı sağlamış olacak.

SU KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Türkiye’nin Irak Özel, Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Irak’ın su problemine çözüm olacak eylem planını, toplantıda Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid el-Hamdani’yle paylaştı. Eylem planı ile ilgili Eroğlu ve el-Hamdani, ocak ayı içerisinde video-konferans yoluyla yeniden bir görüşme gerçekleştirecek.