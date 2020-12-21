Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayıştay’ın 2019 yılı raporları geçtiğimiz günlerde yayımlanırken CHP’li belediyelerle ilgili bir dizi çarpıcı tespitler dikkat çekti. Sayıştay raporlarına göre, CHP’li Çanakkale Belediyesi, bazı taşınmazlarını mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle kiraya verdi. Belediye mülkiyetindeki 17 adet taşınmazın bu kapsamda olduğu tespit edildi. Ayrıca Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde, “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı” olmadan faaliyet yürüten işletmelerin olduğu görüldü. Bunların sayısı 2 bin 465’i bulurken söz konusu durumun kamu idaresinin iş yeri açma ve çalışma ruhsat harcı gelirinin kaybına yol açtığı belirlendi. Raporda ‘gereken dikkat, özen ve gayret gösterilmeli’ denildi. Yine raporda, Çanakkale Belediyesinin kamu idaresi bütçesinden özel derneklere kanuna aykırı olarak yardım yaptığını tespit etti. Yapılan bu yardımların sayısının 17’yi bulduğu görüldü.

ABONELİKLERİ ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVREDİLMEMİŞ

CHP’nin bir diğer kalesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde de bazı sorunlar görüldü. Genel aydınlatma kapsamında olan cadde, sokak, park ve yürüyüş yollarındaki elektrik aboneliklerinin enerji dağıtım şirketine devredilmediği Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Sayıştay konuyla ilgili “Belediyenin ilgili birimleri tarafından gerekli teknik ve altyapı çalışmaları ile projelendirme işlemlerinin yapılarak devre engel yerlere ayrı abonelik tesis edilmesi ve genel aydınlatma kapsamında değerlendirilen yerlerin elektrik dağıtım şirketlerine devrin tamamlanması gerekmektedir” denildi. Ayrıca Belediye sorumluluk alanında yer alan bazı bulvar ve caddelerdeki iş yerleri için ilan ve reklam vergisi de tahakkuk ettirilmediği vurgulandı. Haber Merkezi