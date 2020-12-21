Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor. Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikâyesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.
Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla ulaşılmasının sağlandığı kitapta, ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla yer alıyor.
Avukat Eser Çömlekçioğlu, söz konusu kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek "Davada mağdur, müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap hâline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda bastırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur." dedi.
Adnan Oktar'ın rezillikleri kitap oldu
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada şikâyetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi.
Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor. Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikâyesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.
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