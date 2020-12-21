Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor. Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikâyesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.

Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla ulaşılmasının sağlandığı kitapta, ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla yer alıyor.

Avukat Eser Çömlekçioğlu, söz konusu kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek "Davada mağdur, müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap hâline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda bastırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur." dedi.