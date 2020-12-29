Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çocukları zararlı içeriklerden korumak için bir süre önce kısaca "MİM" olarak adlandırılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı hayata geçirildi. Böylelikle vatandaşlar artık çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınlarla ilgili şikâyetlerini Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde açılan bölüm üzerinden tek tuşla Bakanlığa iletebilecek. Şikâyetler "form", "e-Posta", "WhatsApp" ve "BİP" uygulamaları ile yapılabilecek. Ardından Bakanlık, ihbarları Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna ileterek, söz konusu yayınların incelenmesi ve sonucuna göre gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacak. Böylelikle çocukların muzır içeriklerden korunması amacıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülebilecek.