Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı
30.12.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
Etiketler : Kobani,
756504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756504.aspx
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