Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.