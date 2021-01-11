AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 01.28 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.
Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.
Elazığ'da 3,2 büyüklüğünde deprem
11.01.2021 - 04:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 01.28 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.
Etiketler : elazığ deprem,son depremler,
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