CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde ağırladı.

İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı, Diyarbakır'da HDP il binasında 514 günü geride bırakan anneleri hatırladı.

"HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında ele geçirilen materyalleri nasıl değerlendirdikleri" ve "evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı aileleri ziyaret etmeyi düşünüp düşünmedikleri"ne yönelik bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Her anne için çocuk, çok değerlidir. Her annenin çocuğunu isteme hakkı vardır. Arzu ettiği yerde bu eylemini gerçekleştirme hakkı da vardır. Annelerin taleplerine hepimizin ama hepimizin uyması ve o talebi desteklemesi lazım. Diyarbakır'da anneler çocuklarının gelmesini istiyorlar bundan daha haklı bir talep olamaz" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri üzerinden hükümeti "anne ayrımı yapıyorlar" diye eleştirmiş fakat terör mağduru annelerin dramını neredeyse görmezden gelmişti.

Anneler, defalarca Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmasına rağmen CHP lideri meseleyi gündemine getirmemişti. Kılıçdaroğlu eylem başladığında açıklama yapmış, annelerin tepkisi üzerine heyet göndermişti.

Diyarbakır il başkanının başkanlığındaki heyet ilk önce anneleri değil HDP'yi ziyaret etmişti. Anneler buna da tepki göstermişti.



HDP'ye saygımız var

Esenyurt HDP İlçe binasında elde edilen malzemelerle ilgili de savcıların gereğini yapacağını dile getiren Kılıçdaroğlu "Teröre asla ve asla prim verilmesini doğru bulmam, terörün yanında durulmasını doğru bulmam. Teröre karşı her yerde, her ortamda, her zaman karşı çıktık, karşı çıkmaya da devam edeceğiz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur" dedi. Esenyurt Belediyesi ekipleri HDP binasında temizlik yaparken, binanın terör kampına dönüştürüldüğünü deşifte etmiş, HDP İstanbul il örgütü CHP'yi eleştirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "yakın zamanda HDP ile de görüşme olur mu?" sorusu üzerine de, "Siyasi partilerin tamamı, randevu istedikleri zaman elbette verilir. Meşru siyasi partilerle elbette görüşülür. Biz, hiçbir siyasi partiyi düşman olarak görmüyoruz. Düşmanlaştırılmış olarak da görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan, parlamentoda olsun veya olmasın, faaliyetlerini sürdüren her siyasi partiye saygımız vardır." diye konuştu.

Babacan: İttifak gündemimizde yok

Ali Babacan da Türkiye'de bir sistem değişikliğini şart gördüklerini söyledi. Babacan, "Ne zaman ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir siyasi partinin bayrağı yan yana konulmaya başlandı, ne zaman ki Türkiye'de bir partili ve taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladı, o gün bugündür Türkiye'deki bütün sorunlar artıyor." ifadesini kullandı. Siyasi partiler arasında da ciddi bir haksız rekabet söz konusu olduğunu ileri süren Babacan, "Partili, taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladıktan bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülebilmiş değil, bütün sorunlar da artıyor." görüşünü savundu. Babacan, Millet İttifakı'na katılıp katılmayacaklarına yönelik bir soru üzerine, "Bu aşamada herhangi bir ittifak konusunu kesinlikle gündemimizde tutmuyoruz. Siyasi partilerin genel başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de ittifak konusu asla gündeme gelmiyor. Çünkü ittifaklar, seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır." diye konuştu.