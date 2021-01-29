Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Millî Savunma Komisyonunda kabul edildi. 44 maddelik teklife göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi hâlinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askerî personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askerî kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek. Millî Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek. Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK’de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek. Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak. Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek. Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.