Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörleri kabul etti
04.02.2021 - 18:48 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler : erdoğan,rektör,haberler,
765178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765178.aspx
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