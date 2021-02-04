Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.