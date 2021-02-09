Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası terör içerikli provokasyonlara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’nde tahrik faaliyetlerinin PKK ve türevi terörist örgütlerce yürütüldüğü, resmî raporlarla ispatlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre; provokasyonlara katılan ve gözaltına alınanlardan 137’si, terör örgütleriyle irtibatlı çıktı. Yakalananlar arasında KCK/TDÖ'nün kadın yapılanması TJA’ya bağlı faaliyet yürütenler tespit edildi. KCK’ya bağlı Devrimci Gençlik Hareketi, MLKP, DİP, DGD, THKP/C-TKKKÖ, DKP/BÖG, TKEP/L, TKİP, DKP/KOMÜNARLAR, TKP-ML, TKPML/KONFERANS, DGH, TİP, DSİH resmi listede yer alan diğer örgütler oldu. Türkiye’nin sınır ötesi harekâtlarına yönelik, üniversite içinde yapılan provokatif gösterilerde terör destekli pankartlar açılmış, sloganlar atılmıştı. Güvenlik kaynakları, son yıllarda okul bünyesinde yürütülen faaliyetlere ek olarak, Suriye ve Irak’taki terör kamplarına militan gönderiminin de arttığını belirtiyor. Son operasyonlarda ele geçirilen Melek Bulut’un da kamplardaki kilit isimlerden olduğu kaydediliyor.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Üniversiteden terör kamplarına giden ve bomba eğitimi alan militanlar arasında iki isim öne çıkıyor. Suriye’de aldığı bomba ve sabotaj eğitimlerinin ardından yeniden Türkiye’ye dönerek, Hendek provokasyonlarında rol alan "Nurhak Botan" kod adlı Cihat Dursun, Cizre’de 28 Ocak'ta öldürüldü. Bir diğer isimse 2015 Ekim'inde Kobani’de öldürülen Suphi Nejat Ağırnas. Boğaziçi Sosyoloji bölümünden terör örgütüne katılarak "Paramaz Kızılbaş" kod adını alan Ağırnas; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın avukatlığını yapan Niyazi Ağırnaslı’nın torunu. Ağırnas'ın, 15’ten fazla Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini, yurt dışındaki terör kamplarına götürdüğü öğrenildi.

“Boğaziçi Dayanışması” hesabını devretmiştim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Twitter’daki “Boğaziçi Dayanışması” sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddiasıyla İzmir’de gözaltına alınıp tutuklanan Beyza Buldağ’ın hâkimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Bahsi geçen hesap Şubat 2020’de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim ama şu an Mimar Sinan Üniversitesinde öğrenim görmekteyim” diyen Buldağ, şu iddialarda bulundu: “Üniversiteme geçmeden çok önce hesabı da devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum. Kullanıcı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir zaman kullanmadım. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım.” Buldağ ifadesinde ayrıca, sabit ikametgâh sahibi olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek, serbest bırakılmasını talep etti.