Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 bin kişide 228,40 oranıyla Ordu, oransal olarak en fazla vaka olan kent oldu. En fazla vaka sayısı olan Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize ise normalleşmeye en uzak kentler oldu.

Doğu Karadeniz'de azalma olmadı aksine artış yaşandı.

Geçen hafta yüzbinde 194 olan Ordu'daki vaka sayısı 228'e çıktı.

Giresun'daki vaka sayısı 184'ten 217'ye yükseldi. Samsun 171'den 202'ye çıktı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemi başlıyor. Yerinde karar dönemi kapsamında, illerin verilere göre 4 gruba ayrılacağı açıklanmıştı.

100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli

11-35 arası vaka olan iller orta riskli,

36-100 arası vaka olan illerin yüksek riskli

100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak.

Buna göre Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır normalleşmeye en yakın iller olarak görünüyor.

Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'ta 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

Normalleşmeye yakın 20 il şöyle:

Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Batman, Şanlıurfa, Muş, Iğdır, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Yozgat, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Karabük, Kastamonu.



UZMANLAR NE DİYOR?

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için, "Karadeniz’deki vaka durumunu mutasyonla açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Önceden ailede 1-2 kişi enfekte olurdu, diğerlerini izolasyonla korurduk. Şimdi öyle değil, bir kişi enfekte olunca bütün aile hızla enfekte oluyor" dedi.

Özkaya şunları söyledi:

"Gerçekten çok kötü hastalar gelmeye başladı. Karadeniz Bölgesi’nin yaşam stili böyle olabilir. Karadenizlilerde genelde hala oğlu, amca oğlu, dayı oğlu diye geçerler. Çünkü hep beraber bir arada yaşarlar. Ya aynı apartmanda ya da aynı köyde yan yana yaşarlar. Karadeniz insanı tez canlıdır, heyecanlıdır, çok hızlı düşünür, hızlı karar verir ve çok fevri davranır. Düğünlerini, cenazelerini, üzüntülerini, sevinçlerini hep beraber yaşamak isterler. Çok fazla hastalanacağım korkusu yaşamadan her türlü yardıma koşarlar. Bunun getirdiği olumsuzluklar da var, yani toplu halde bir arada yaşamanın dışında biz acaba bu yeni mutasyonun Karadeniz’de çok hızlı etkilediğini mi düşünüyoruz. Çünkü ailede bir kişi enfekte olunca bütün aileyi enfekte ediyor. Yani bu önceden beklediğimiz bir durum değildi. Önceden ailede 1-2 kişi enfekte olurdu, diğerlerini izolasyonla korurduk ama şimdi öyle değil. Bir kişi enfekte olunca bütün aile hızla enfekte oluyor. Bunu ancak mutasyonla açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten virüs kendini değiştiriyor ve geliştiriyor. Biz kişilere mümkün olduğunca bir arada olmayın diyoruz ama mutasyonla da baş etmemiz lazım" diye konuştu.