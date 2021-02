Türkiye Gazetesi

Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. Olağan İl Kongrelerine parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti'de il kongreleri sürecini, bugün gerçekleştirecekleri İstanbul il kongresiyle alınlarının akıyla tamamlayacaklarını ifade eden Erdoğan, salgın şartları dolayısıyla büyük bir bölümünü canlı bağlantıyla yapmak zorunda kaldıkları kongrelerde coşku ve heyecanın hiç eksik olmadığını belirtti.

Erdoğan, kongre süreciyle dava arkadaşlıklarını güçlendirdiklerini, kardeşliklerini pekiştirdiklerini, kadroları yenileme fırsatı bulduklarını söyledi. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerdeki muhabbet iklimini gölgelemesine müsaade etmediklerini anlatan Erdoğan, kongreleri davalarına yakışır şekilde birer demokrasi şölenine dönüştüren partililere teşekkür etti.

- "Aziz milletimize hizmetkar olmaktan başka hiçbir gaye gütmedik"

Milletin umudu olarak uzun ince bir yolda olduklarını, yaklaşık 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüdüklerini anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. AK Parti'li kadrolar olarak şahsi ikbalimizi değil, milletin çıkarlarını, menfaatlerini yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bugüne kadar da ülkemize hizmette, aziz milletimize hizmetkar olmaktan başka hiçbir gaye gütmedik. Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan kimseyi dışlamadan, dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bugünlere kadar getirdik. Elbette bu süreçte yükü çekemeyenler, gücü tükenenler, nefesi kesilenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik. En büyük gücümüz olan milletimizle aramızdaki gönül bağının zayıflamasına asla izin vermedik. Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle davamıza sahip çıkıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini dile getirdi. Kardeşlik hukukunu korudukları, dayanışma ruhunu güçlendirdikleri, birlik ve beraberliğe sahip çıktıkları müddetçe üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluğun bulunmadığını belirten Erdoğan, "Gönül dünyamızın mimarı Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk. Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.' Evet, millet bizden emaneti alıncaya kadar inşallah aşkla, şevkle, azimle, ülkeye ve millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Vatandaşına tepeden bakan eski Türkiye manzarasına biz son verdik"

Geriye doğru baktıklarında 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark olduğunun net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Eski Türkiye krizlerin, korkuların, yasakların, yoksullukların ülkesiydi. Eski Türkiye'de kavga, kaos, kargaşa, huzursuzluk vardı. Eski Türkiye'de gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si huzurun, barışın, özgürlüklerin, özgüvenin ülkesidir. Bugünün Türkiye'si, kalkınmanın, büyümenin, refahın barışın ülkesidir. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren, etnik kimliği, inancı, mezhebi, meşrebi üzerinden ayrım yapan eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Demokrasimize vurulan vesayet prangalarını tek tek ortadan kaldırarak milli iradeyi ülkemizde yeniden hakim kıldık. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişleterek, cumhurla cumhuriyeti, devlet ile milleti yeniden kucaklaştırdık. Demokraside, hukukta, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda, velhasıl hayatın her alanında ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. 84 milyonun her bir ferdine aynı sevda ile aynı heyecanla hizmet ettik. İllerimiz arasındaki altyapı farkını önemli ölçüde gidererek, 81 vilayetimizin tamamına aynı nitelikte hizmet götürdük."

Erdoğan, bugün Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda aynısının, güneyinde ne varsa kuzeyinde de aynısının var olduğunu ifade etti. Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar hangi imkanlara sahipse Hatay, Diyarbakır, Bolu, Ardahan ve Ağrı'daki vatandaşların da aynı imkanlara kavuştuğunu dile getiren Erdoğan, "Benim Diyarbakırlı kardeşim sağlık hizmeti için, Ardahanlı, Ağrılı genç kardeşlerim üniversite eğitimi için, Hataylı, Bolulu vatandaşlarım istihdam için başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Bu hizmetlerin hemen hepsine kimi zaman çok daha kaliteli bir şekilde kendi şehrinde ulaşabiliyor. Varsa bir eksik onları da süratle gidermeye çalışıyoruz. Ülkemizin enerjisi ve kaynaklarını tüketen sorunlar ortadan kalktıkça inşallah hedeflerimize doğru daha hızlı yol alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Döktükleri kanın hesabını misliyle soruyoruz"

Terörle mücadele alanında son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında atılan adımların olumlu neticelerinin görülmeye başlandığına işaret eden Erdoğan, "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Nereye saklanırsa saklansınlar, kendilerini güvende hissettikleri yerlerde bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz." dedi.

Gerek operasyonlar gerekse alınan tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşandığını belirten Erdoğan, bölücü örgüt zemin kaybettikçe, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında huzur ve güven ikliminin güçlendiğinin altını çizdi.

Erdoğan, bir dönem eli kanlı canilerin cirit attığı dağlarda artık yerli ve yabancı turistlerin gezdiğini dile getirerek terör örgütünün tehditleri, saldırıları, işçi katliamları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımların yeniden ivme kazandığını anlattı.

Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettiği konuların hemen hemen tamamının reformlar sayesinde çözüme kavuşturulduğunu aktaran Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine, iradesine sahip çıkan cesur insanlarımızın sayısı arttıkça, terör meselesini bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağımıza inanıyorum. Bu konuda Diyarbakır teşkilatımız başta olmak üzere, bölgedeki dava arkadaşlarımın tamamından özel çaba bekliyorum. Biz, doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Biz, sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak, bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır."

- "Gayretlerinize güveniyorum"

Bütün AK Parti teşkilatlarından heyecanını, coşkusunu, mücadele azmini, sorun çözme kararlılığını en üst seviyede muhafaza etmesini isteyen Erdoğan, "Bu noktada sizlerin gayretlerine güveniyorum. Bugüne kadar bizi mahcup etmediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi biliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Yolunuz, yolumuz, bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Kongrelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kongrelerde görev üstleneceklere başarılar temenni etti.