Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SİHA’ları üreten Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfı’na İBB’den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır” diyerek bu haberlere tepki göstermiş ve yargıya başvuracaklarını söylemişti. CHP’li Veli Ağbaba yalanlamalara rağmen asılsız iddiaları günlerce gündemde tuttu. Bunun üzerine Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaparak Ağbaba’yı tekzip etmesini istedi. İmamoğlu sonunda "İBB para aktardı mı, aktarmadı mı? Bu işin içinde T3 yok, doğru. Zaten mahkeme bunu sordu. Para aktarıldı mı? Hayır dedik" diyerek para aktarılmadığını ifade etti. Mahkeme son noktayı koydu ve iddiaların iftira olduğunu tescilledi.

Cumhuriyet tekzip yayınladı

Bir iftira skandalı da Cumhuriyet gatetesinde patladı. 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan gazete, tazminat ödememek için tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Bugün cevap ve düzeltme metnini manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi "Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı" haberini büyük puntolarla tekzip etti. Gazeteler, haberlerine gelen cevap ve düzeltmeleri aynı sayfa ve puntolarla yayınlamak zorunda. Aksi halde tazminatla karşı karşıya kayabiliyor. Cumhuriyet, yayınından doğacak tazminatı göze alamadığı için tekzibi yayınlamak mecburiyetinde kaldı.