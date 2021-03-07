Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kazada şehit olan Mehmetçikler, Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında unutulmadı. Şehitler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.
Mehmetçikler unutulmadı
07.03.2021 - 19:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde Tatvan'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de 'Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.
Etiketler : Galatasaray,
772925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772925.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER