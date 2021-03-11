Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binasını Sivas’ın Akıncılar ilçesinde kiraya veren bir kişi yaklaşık 1 yıldır tahsil edemediği kira ücreti nedeniyle yargıya başvurmaya hazırlanıyor. Bina sahibi B.K., 8 bin liralık alacağı için CHP Genel Merkezine ihtarname gönderdi. Parasının ödenmemesi halinde partiyi icraya vermeye hazırlanıyor. Öte yandan CHP eski Akıncılar ilçe başkanı Hüseyin Çiçek, ödenmeyen kira dolayısı ile kendisinin de mağdur edilmek istendiğini açıkladı.

“Kirayı bana yıktılar”

CHP eski Akıncılar ilçe başkanı Hüseyin Çiçek, partiden istifa etmesine rağmen partinin kira borcunu kendine yüklemek istediğini belirtip, “Biz bu binada yaklaşık 21 yıldır aynı ikamette durmaktayız ve bunlarla ilgili geçtiğimiz günlerde ben istifamı verdikten sonra bizim ilçe teşkilat binamızın kirasını ödemediler. Hatta noter kanalıyla ihtar çektiler, bizim Akıncı’lar da böyle bir yerimiz yok, temsilcimiz yok şeklinde. Bununla ilgili detayları da 21 yıl aynı ikamet ettiğimiz yerde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından ödendiği dekontları mevcuttur. Ayrıca Akıncılar maliyesinde vergi numarası mevcuttur. Kira sözleşmeleri mevcuttur. Bunlara rağmen bizim böyle bir yerimiz ve temsilcimiz yok denilmiştir. Mal sahibi, kirayı bizden istemektedir. Parti bu kirayı bana yıkmak istiyor. Şu anda mal sahibi kirayı bizden istemektedir” dedi.