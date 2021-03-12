Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bina sahibi B.K. 8 bin liralık alacağı için CHP Genel Merkezine ihtarname gönderdi. Parasının ödenmemesi hâlinde B.K. partiyi icraya vermeye hazırlanıyor. Öte yandan CHP eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, ödenmeyen kira dolayısı ile kendisinin de mağdur edilmek istediğini açıkladı. Hüseyin Çiçek, “Parti bu kirayı bana yıkmak istiyor” dedi.