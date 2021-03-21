Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, paylaşımında, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.