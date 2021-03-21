Koca, paylaşımında, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Onlar özel insanlar
21.03.2021 - 18:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,down sendromu,
776361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776361.aspx
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