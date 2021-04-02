Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Roma döneminde yapılmış İstanbul’da ayakta kalan en eski dinî yapı olan İmrahor Camii çatısı ve duvarlarının büyük bir kısmı yıkık bir şekilde zamana meydan okuyor. Milattan sonra 454 yılında inşa edilen yapı, 15 asırlık mazisi ile İstanbul’un en eski binalarından birisi olma özelliğini taşıyor. Ancak günümüze gelindiğinde durumu içler acısı hâlde. Duvarları ve minaresinin büyük kısmı çöken, çatısı tamamen ortadan kalkan caminin iç kısmındaki duvarlar yıkılmaması için desteklerle ayakta duruyor.

İstanbul’da bulunan en eski dinî yapının restore edilmesi gerektiğini belirten tarihçi Mehmet Dilbaz, “Osmanlı dönemindeki ismi ile İmrahor Camii, Bizans İmparatorluğu dönemindeki ismi ile Vaftizci Yahya kilisesi olan yapı İstanbul’da Bizans döneminden günümüze gelmiş ve ayakta kalmış en eski yapıdır. MS 454 senesinde yani Ayasofya’dan yaklaşık 100 sene önce inşa edilen bu yapı Stoudios Manastırı’nın günümüze gelen bir kısmıdır. Vaftizci Yahya kilisesi olan yapı en büyük zararı Latin işgali zamanında görüyor. 1261 yıllarında Hristiyan’ın Hristiyan’a yaptığı zulüm olarak bildiğimiz haçlı seferleri sırasında en büyük zararı alıyor. İstanbul’un fethinden sonra İkinci Bayezid döneminde ise arkamızdaki kilise camiye çevriliyor. Daha sonra çeşitli deprem ve yangınlarda hasar gören yapı en son 1894 büyük İstanbul depreminden sonra bir daha kendini toparlayamaz hâle geliyor. 1910 yılında ise çatısı çöküyor. Şu an acil olarak bir an önce onarıma alınması lazım. Restore edilip cami olarak ibadete açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

