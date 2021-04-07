Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademisyenler “Kimden ve nereden olduğuna bakmaksızın, bu necip milletin bekasına yönelik her türlü tehdidi, yaklaşımı, söylemi reddediyor, 104 emekli amiralin hadlerini aşan bir bildiriyle gündem oluşturarak kaos oluşturma çabalarını şiddetle kınıyoruz” dedi. Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin, son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülke Türkiye'ye karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücü olduğu vurgusu yapılırken; hiçbir bildirinin ya da oluşturulmaya çalışılan kaos ortamının millet nezdinde karşılık bulma şansının olmadığının altı çizildi.

Bir tepki de ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'den geldi. Aldemir "Üniversitemizin isminin verdiği ağırlıkla tabii ki millî iradenin yanında en önde biz yer alacağız. Üniversitemizin ismi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi; bu ülkede demokrasi için en büyük bedelleri ödemiş şahsiyetin, Adnan Menderes'in mirasını yaşatıyoruz. Ülkemizde, 'Demokrasi Şehidi' kavramının karşılığı Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'tir. Bugün Türkiye, içeride ve dışarıda büyük bir ekonomik ve siyasi savaş vermektedir. Ülkenin huzuruna kasteden, milletimizin iradesini yok sayan bir bildiriye sessiz kalmamız düşünülemez. Bu bağlamda bildiriye imza atarak destek veren tüm akademisyenlerimizi ülkemizin bekasından yana sergiledikleri duruş sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.