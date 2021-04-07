Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde kitlelerin katıldığı sokak eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kamuoyunun gündemindeki konuların yanı sıra örgütler için önem atfedilen gün ve haftaları zemin olarak kullandığı bilinen sol terör örgütleri ve açık alan yapılanmaları güvenlik güçleri tarafından yakın takibe alındı. Buçerçevede Tokat’ın Niksar ilçesinde eylemlere katılan iki kişi gözaltına alındı.

30 Mart’ta Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında Mahir Çayan’ı mezarı başında CHP’den 100, HDP’den 10, Türkiye İşçi Partisinden beş, THKP/C Dev-Yol Devrimci Gençlik terör örgütünün görüşlerini benimseyen Halkevleri Derneklerinden 25 kişi olmak üzere Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi ve DEV-YOL terör örgütü yapılanmasının öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi anma aktiviteleri gerçekleştirdi. Ankara’da 200, Antalya’da 30 Ordu’da 12, Rize’de ise 25 kişinin katıldığı faaliyet ve eylemler olaysız sonuçlandı.