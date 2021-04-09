Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu olarak kaldığı Edirne F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş hakkında 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği “Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak” sözlerinden dolayı 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Duruşmada savunmasını yapan Demirtaş, “Yaptığım her açıklama için hakkımda savcılık tarafından soruşturma açılıyor. Şu ana kadar bin 300’den fazla soruşturmam var. Hesap sorulacak derken hukuk önünde hesabını soracağım dedim. Benim bir adli sicil kaydım yok. Savcı bunları dosyaya bakarak değil, Soylu, Erdoğan ve Bahçeli’den talimatlar alınarak, A Haber’e bakarak oluşturuyor. Televizyon izleyerek mütalaa oluşturmayın. Benden şikayetçi olan başsavcının yüzünü bile görmedik. Bunların hepsi bir gün tarafsız mahkemede ortaya çıkacak” diye konuştu.

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, “Terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yargılanan şüphelinin kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında yaptığı söylemler ve paylaşımların geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği ile eylem bir savunma metni içerisinde dahi olsa terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşımakta olduğu, yine müştekiyi tehdit niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır” denilmişti. İddianamede Demirtaş'ın “tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.