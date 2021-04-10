Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANAR, KONDA ve bağımsız bir şirket tarafından yapılan anketlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. ‘Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürülen eylemleri destekliyor musunuz?’ sorusuna bağımsız şirketin anketinde vatandaşların yüzde 50,1’i ‘hayır’, yüzde 36,8’i ‘evet’, ANAR’ın anketinde yüzde 53,2’si ‘hayır’, yüzde 38,2’si ‘evet’ cevabını verdi. Aynı soruya KONDA’nın anketinde ise vatandaşların yüzde 67’sinin ‘evet destekliyoruz’, yüzde 33’ünün ‘hayır desteklemiyoruz’ demesi dikkat çekti.

Bağımsız şirketin anketinde, ‘Protestolar amacından sapmıştır’ diyenlerin oranı yüzde 56,2, ‘Yapılan protestolar ve gelen tepkiler tamamen siyasidir’ diyenlerin oranı yüzde 54,8, ‘Protestolar gereksiz ve yanlıştır’ diyenlerin oranı ise yüzde 50,9 oldu.

‘Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi ve ardından yaşanan protestolara ilişkin CHP’nin olaylara dahil olmasını siyasi rant elde etmeye yönelik bir hareket olarak değerlendiriyor musunuz?’ sorusuna vatandaşların yüzde 52,2’si ‘evet’, yüzde 47,8’i ‘hayır’ cevabını verdi. Ankette, ‘Tutuklananların öğrenci değil de MLKP gibi örgütlerin üyesi olduğunu biliyor musunuz?’ sorusuna da ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 66,3, ‘evet’ diyenlerin oranı ise yüzde 33,7 oldu.

ANAR tarafından yapılan ankette de ‘Olayları destekliyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 53,2’si ‘hayır’, yüzde 38,2’si ise ‘evet’ cevabını verdi. Aynı konuyla ilgili KONDA’nın anketinde ‘evet destekliyoruz’ cevabını verenlerin oranının yüzde 67 çıkması ise dikkat çekti. KONDA’nın anketle, olayları çarpıtmaya ve vatandaşı tahrik etmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.