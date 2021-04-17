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Bakan Soylu'dan Yunan zulmüne sessiz kalan Avrupa'ya sert tepki
17.04.2021 - 17:41 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir"
Etiketler : Soylu,
783429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783429.aspx
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