Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 gün boyunca sanayi sitelerinde sadece yetkili servislerin acil müdahale ekipleri ile lastikçiler hizmet verecek. Kaporta ve motor ustaları ise çalışmayacak.

Berberler, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, havuzlar, hamamlar, halı sahalar, üretim, imalat, lojistik ve sağlık sektörü dışındaki ofisler, anaokulu dahil tüm okullar, kreşler, özel eğitim kurumları kapalı olacak.

Gıda satışı yapılan işletmeler kapanma süresi boyunca belirli saat aralığında hizmet verecek.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ve 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YOK

-AVM'ler, yapı marketler kapalı olacak.

-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak

-Kafe ve restoranlar, kapalı olacak ancak 24 saat paket servis yapabilecek.

-Alkollü içki satışı yapılmayacak.



ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK

9 Mayıs Pazar günü çiçekçiler anneler günü nedeniyle açık olacak.

Kargo, su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri de hizmet vermeye devam edecek.



ECZANELER AÇIK

-Sağlık kurumları ile eczaneler açık olacak. Eczaneler 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

-Zorunlu durumunu belgeleyenler konaklama tesislerinde kalabilecek.

-Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler çalışacak.



Cenazesi olanlar toplam 10 kişiyle sınırlı olmak kaydıyla seyahat izin belgesi alabilecek.