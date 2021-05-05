Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, Twitter hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı.

Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Usluer'in, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisine katılması bekleniyor.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, PM'nin yeni üyesi oldu

CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in bugün partisinden istifa etmesinin ardından boşalan üyeliğe, birinci yedekte bulunan Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz geldi.

CHP'nin geçen yıl temmuz ayında yapılan 37'nci Olağan Kurultayı'ndan delegelerden 661 oy alan Usluer, 29'uncu sıradan PM'ye seçilmişti.

CHP PM'nin, 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan olmak üzere 60 üyesi bulunuyor.