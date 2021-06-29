Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’na katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi.

Türkiye’deki iklim değişikliğinin etkilerinden söz eden Kurum, “Sellerin, heyelanların, fırtınaların, hortumların, kuraklığın yol açtığı olumsuz etkileri hep birlikte yaşadık. Kayseri’de, Adana’da, Düzce’de, Bursa’da, Trabzon’da, Rize’de, Artvin’de, Giresun’da meydana gelen seller ve heyelanlar nedeniyle vatandaşlarımızı kaybettik. Pek çok ilimizde çiftçilerimizin bir yıllık emekleri heba oldu. Ankara‘da Eylül ayında ülkemizde ender görülen, devasa toz bulutlarından oluşan bir kum fırtınasına şahit olduk. Ankara Tahıl ambarı Konya’mızın, bereketli ovalarımızın, ülkemizin gıda deposu bölgelerimizin küresel ısınmadan her geçen gün daha çok etkilendiğini görüyoruz.

MÜSİLAJIN NEDENİNİ AÇIKLADI

2021 yılında iklim değişikliğinin başka bir sonucuyla; Marmara Denizi’mizde müsilajla, deniz salyasıyla yüzleştik. İşte bu tablo, aslında bize ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Yaşadığımız tüm bu sorunlar, meydana gelen aşırı hava olayları; ülkelerin ekonomisini, ticaretini, hayvancılığını, balıkçılığını, tarımını, doğasını, enerjisini büyük bir oranda etkiliyor” şeklinde konuştu.

Marmara Denizi'nde 7932 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımız devam ediyor ve 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7932 metreküp müsilajın temizlenerek bertarafını sağladık" ifadelerini kullandı.

"KİRLİLİĞİN YÜZDE 70’İ KARASAL KÖKENLİ"

Marmara’da ortaya çıkan müsilaj ile ilgili olarak, “Bugüne kadar 8 bin 405 metreküp müsilaj topladık. Kirliliğin yüzde 70’i karasal kökenli. Bölgedeki sanayi atıkları yüzde 60 oranındadır. Bu atıklar azot yükünü de beraberinde getiriyor” dedi.

112 TESİSE CEZA KESİLDİ

Bakan Kurum, denetimlerle ilgili olarak, “7 bin 293 denetimde 112 tesise 15 milyon TL ceza kestik. 90 olan izleme noktasını 150’ye çıkartıyoruz. Kirliliği takip ediyoruz” diye konuştu.

POŞET KULLANIMI AZALDI

Poşet kullanımının azaldığını söyleyen Bakan Kurum, “Plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık. 290 bin ton plastik atığı engelledik. 12 bin ton sera gazı salınımını engelledik” şeklinde konuştu.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.