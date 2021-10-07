Türkiye Gazetesi

Türkiye, iklim kriziyle mücadelede yeni bir sayfa açıyor. Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan 'Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE TARİHİ BİR ADIM ATTI

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti.

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da 175 ülkeyle birlikte imzaladığı anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. BMİDÇS'e taraf 197 ülkenin imzası bulunan anlaşmaya Eritre, Irak, İran, Libya, Yemen ve Türkiye taraf olmadı.

Türkiye'nin BMİDÇS'in gelişmiş ülkeler kategorisini oluşturan Ek-1 listesinden çıkarılmayı ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almayı talep etmesi, anlaşmanın bugüne kadar onaylanmamasının nedenlerinden biri olarak görüldü.

PARİS İKLİM ANLAŞMASININ İÇERİĞİ

Paris Anlaşması'na göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek.

İnsan faaliyetleriyle ortayan çıkan sera gazları azaltılacak.

Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek.

Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek.

Anlaşma gereğince her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirleyip planlayacak ve düzenli olarak raporlayacak.

Anlaşmaya taraf olan Türkiye ise 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltacak.

Bu dönüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda 1,8 milyar euroyu bulan bir vergi yükümlülüğü ortaya çıkacak.

Bilim insanlarına göre, Türkiye bu yükümlüğü yerine getirirse, enerjide dışa bağımlılık azalacak, milli gelir yüzde 7 artacak.

TÜRKİYE'NİN PARİS ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ HEDEFLERİ

Türkiye, 2015'te BM Sekretaryası'na sunduğu ulusal katkı beyanı çerçevesinde emisyon artışını 2030 itibarıyla yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulundu.

Meclis'te anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar, BM Sekretaryası'na iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.

Anlaşmanın onaylanmasıyla Türkiye için iklim değişikliğiyle mücadelede hedef ve politikaların belirleneceği yeni bir döneme girilecek.

EKSİK KONULAR İSKOÇYA'DA TAMAMLANACAK

Paris İklim Anlaşması'nın uygulama kurallarının büyük çoğunluğu belirlenmekle birlikte bazı önemli konular üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle düzenleme bekleyen bölümler bulunuyor.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 30 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) Paris İklim Anlaşması'ndaki eksik konuların tamamlanması bekleniyor.

Böylece COP26, Paris Anlaşması sonrası genel değerlendirmenin yapılacağı ilk zirve olacak. Zirvede, Türkiye beklentilerini ve taleplerini yenileyecek.

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti İklim kriziyle mücadeleyi amaçlayan ve 197 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, TBMM Çevre Komisyonu taflanından kabul edildi.

Erdoğan’ın BM tezine Paris desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışına Fransa’dan destek geldi.