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Çavuşoğlu: Lübnan ile Körfez ülkeleri arasından yaşanan krizden üzüntü duyuyoruz
16.11.2021 - 14:53 | Son Güncelleme: 16.11.2021 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan son krizden yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi.
Etiketler : Lübnan,
810222 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/810222.aspx
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