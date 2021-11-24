Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Süleyma Soylu, muhalefetin bugüne kadar iddia ettiği kadar çok sayıda silahın kaybolmadığını, toplamda sadece 16 silahın kaybolduğunu söyledi. Silahların markalarını da tek tek sıralayan Soylu, “3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur. Hepsi bu kadar” dedi.

“ÇOĞU VATANDAŞIN”

Muhalefetin bunu sürekli gündeme getirmesine tepki gösteren Bakan Soylu “Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 yılı idari faaliyet raporunda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar kaybolan silahların önemli bir bölümü sivil silahlardır. Yani, vatandaşın kendi sivil silahlarının kaybolmasıdır” diye konuştu.

“AKLINIZ YETMİYOR”

Soylu, şunları söyledi: “Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuz’da kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türk iye Cumhuriyet i devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır. Bunu söylemeye devam edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Yine, aklınız yetmiyor. Ben 15 Temmuz’da İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı. Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki “Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede? Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun!”

Bakan Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" diyen Bakan Soylu, son beş yılda bin 43’ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu aynı zamanda Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düştüğünü açıkladı.

Bakan Soylu: AK Parti geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır” dedi.