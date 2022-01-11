Türkiye Gazetesi

Bir kadın cinayeti daha kamu vicdanını derinden yaraladı. Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Talihsiz avukatın eski nişanlısı Oktay Dönmez, yakalanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İlk ifadesi de ortaya çıkan Dönmez, Yıldız'ı kendisini aldatmakla ve evlilik sürecinde taktığı altınları geri vermemekle suçladı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Oktay Dönmez’in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Dilara Yıldız'ın eski nişanlısıyla, bir dava sayesinde tanıştığı ortaya çıktı.



AVUKATLIĞINI DA YAPMIŞ

Şüpheli Oktay Dönmez ifadesinde, “1 yıl kadar önce bir davam için avukat arıyordum. Birkaç yere telefon bırakmıştım. O da beni aradı ve davama bakabileceğini söyledi. Bu şekilde onunla tanıştık ve görüşmeye başladık. Bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi oldu ve nişanlandık. Daha sonra da ayrıldık. Nişan için 150 bin TL masraf ettim ve ondan istedim. Olay günü de evinde tartıştık. Rahatsız olduğunu hastaneye gitmek istediğini söyledi. Hastane yolundayken de acıktığını söyleyince bir restorana gittik” dediği öğrenildi.

DİLARA, ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Dilara Yıldız, yılbaşı tatili için memleketi Samsun’a gitti. Yıldız, evine döndüğünde Oktay Dönmez’in içeride olduğunu gördü. Bir süre orada tartıştıktan sonra, Yıldız kendisini iyi hissetmediğini ve hastaneye gitmek istediğini söyledi. İkili bu şekilde evden ayrıldı. Yıldız, yoldayken Dönmez’e acıktığını söyledi ve bir restorana gittiler. Yıldız o esnada kız arkadaşı E.K.’ye mesaj atarak Dönmez’in silahının olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine E.K.’nin eşi ve iki arkadaşı Yıldız ile Dönmez’in bulunduğu restorana geldi. O sırada Yıldız’ın arkadaşı E.K. polise de haber verdi. Mekana gelen A.G., S.G. ve Ş.K. Dönmez’i ikna etmeye çalıştı ancak Dönmez, “Bu ikimizin arasındaki bir mesele. Siz karışmayın” dedi. Konuşma sürerken restoranın dışında bir polis aracı görüldü. Aracı gören Oktay Dönmez, “Bana kumpas mı kurdunuz?” diyerek tabancasını çıkardı ve iki el göğsüne bir el de başına ateş etti.

Dilara Yıldız'ın, sosyal medya hesabından eski nişanlısının tehdit mesajlarını paylaştığı görüldü.

Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez’in 2017 yılında sözleşmeli uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Dönmez geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilemedi ve görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

"BENİ ALDATTI”

Avukat Dilara Yıldız’ı öldürmek suçuyla gözaltına alınan Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkışı esnasında, “Nişanlıyken beni aldatmış. Askeri kimliğime laf söyledi” dedi.

Öte yandan, öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın daha önceden Oktay Dönmez için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Tehdit ediliyordu... Genç avukat eski nişanlısı tarafından katledildi Tuzla'da uzun zamandır tehdit edilen genç avukat, nişanlısının silah zoruyla getirdiği restoranda yine nişanlısının silahından çıkan kurşunlarla katledildi.