Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Bakanlık temel ihtiyaçlar kapsamında vatandaşlara yönelik yardımlarını arttırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ve maddi durumu olmayan hanelere kömür yardımına ek olarak doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular bugün itibarı ile başladı.

DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bakanlık tarafından yapılacak doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

KRONİK HASTALAR İÇİN İLAVE DESTEK

Doğalgaz desteği için kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz ve elektriğe destekler hız kesmeden devam ediyor.Son olarak yapılacak lan doğalgaz desteği için başvurular bugün itibarı ile başladı.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

YARDIM MİKTARLARI BÖLGELERİN ISIL DEĞERLERİNE GÖRE BELİRLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.

Bakan Yanık açıkladı: Doğalgaz yardımları mart ayında yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğalgaz yardımları için başvuruların Şubat ayında başlayacağını söyleyen Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin Mart ayında yapılacağını duyurdu.

Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor: Faturanın yarısı yine devletten Geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75’i, elektrik faturalarının yarısı devlet tarafından karşılandı. Bu yıl da destekler, yüzde 50-25 olarak devam edecek. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkı, bu yıl 100 milyar TL’yi bulacak.