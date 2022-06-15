Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir vekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Meclis Başkanı Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li Aydemir'e tepki: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polis memuruna yumruk atan DBP'li vekil Saliha Aydemir’e ilişkin "Çok çirkin hareket, haddini bilmezlik" ifadelerini kullandı. Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir." dedi.