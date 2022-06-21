Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya’yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

UKRAYNA'DAKİ TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler’le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.