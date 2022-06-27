Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

MİT'ten nefes kesen operasyon! Casusluk yapan Yunan vatandaşı yakalandı Son dakika haberine göre; Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı MİT tarafından yakalandı. Casusun, TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı tespit edildi.