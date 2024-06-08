9. Yargı Paketi'nde yeni gelişme! 'Casusluk düzenlemesi' haftaya Meclis'e sunulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Meclis Başkanlığına sunulması planlanan teklifte 'casusluk düzenlemesi' adı altında cezasızlık algısının ortadan kaldırılması yer alacak.

Teklif içeriğinde; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak. Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

CASUSLUK DÜZENLEMESİ

Teklifle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK’de yeni suç ihdas edilecek.

TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne madde eklenecek. Bu madde, kanunun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.

Buna göre, söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilebilecek. Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER DE MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak.

Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde Akademide eğitim alacak, başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Teklifte öğretmenlere şiddette cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.