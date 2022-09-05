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Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş 'ın iadesi istendi
05.09.2022 - 17:59 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Bulgaristan’da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.
Etiketler : hablemitoğlu suikasti,
905022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/905022.aspx
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