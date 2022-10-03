Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve "CHP terör saldırısını örtbas etmeye çalışıyor. Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir" dedi. CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunu eleştiren Soylu, "Etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist de CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:



Teröristler Suriye’nin kuzeyinden para motorla geldi. ABD’nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemesi. Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP’li. Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C’li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir.



Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK’yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız.

DİLŞAD ERCAN EYLEMİN KOORDİNASYONUNDA VAR

Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok sayıda terörist raporda, çıkıp özür dilemeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu, sanki PKK Mersin'de saldırı düzenlememiş gibi konuşuyor" dedi.

Başsavcılıktan Mersin'deki hain saldırı ve soruşturmalarla ilgili açıklama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Savcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Mersin'deki hain terör saldırısında yeni gelişme: 5 zanlı daha tutuklandı Geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirilen hain saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni tutuklamalar yapıldı. Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından 5 şüpheli daha tutuklandı.