Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret. Erdoğan'ı karşılamaya gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Kayıplar telafi edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''En büyük sorunumuz yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır." dedi. "İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz." diyen Erdoğan, "Yılbaşında refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları da atacağız'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileyi korumak asli görevimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Biz olması gereken ne ise onu yapacağız!’’ dedi.