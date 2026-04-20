Mersin’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik ecza imalathanesi deşifre edilirken, yüklü miktarda ham madde ve binlerce hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçesinde bir adreste sentetik ecza hap üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 65 kilo 250 gram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin), 45 bin 482 adet doldurulmuş kapsül, 135 bin 100 adet boş kapsül, 1850 adet ilaç kutusu, 25 gram metamfetamin, 810 adet beyaz renkli hap kutusu, 420 adet kapak, 2 adet ilaç basım makinesi, 1 adet mikser ile 708 blister halinde 9 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin'de ecza imalathanesine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ç., S.Ç. ve E.A. isimli şüphelilerden A.Ç. ile E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Ç. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

