Millî vurucu İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU’nun ismi açıklanmayan bir NATO ve AB üyesi ülkeye ihracı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yabancı savunma medyası bu gelişmeyi Avrupa ve NATO’daki askeri dengeleri etkileyecek stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

İsrail merkezli savunma haberleri sitesi Israel Defense, “NATO’da yeni dönem: Türk dronları sahada” başlığıyla olayı son dakika olarak duyurdu. Site, “Bu anlaşma, Avrupa silah pazarında ve NATO içindeki teknolojik güç dengesinde stratejik bir değişime işaret ediyor. Avrupa ülkelerinin Türk teknolojilerini tercih etmesi, AB üyesi olmayan bir ortağa yönelik teknolojik ve yazılım bağımlılığını daha da derinleştiriyor” dedi.

Belçika basınından Army Recognition, “KARGU ve ALPAGU Avrupa’da kara savaşlarının şeklini de değiştirecek” derken, Yunan basınından Defence Review ise, “Yunanistan artık Doğu Akdeniz ve Ege’de daha temkinli olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

