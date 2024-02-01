ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda alarm: Polis yere yatırdı, ters kelepçeyle gözaltına aldı

İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan bir kişi nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi konsolosluk otoparkına girmeye çalıştı.

Durumu fark eden polis ekipleri harekete geçti, şüpheli ters kelepçe ile gözaltına alındı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor.