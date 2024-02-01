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    • ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda alarm: Polis yere yatırdı, ters kelepçeyle gözaltına aldı

    İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan bir kişi nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    ABD İstanbul Başkonsolosluğu&#039;nda alarm: Polis yere yatırdı, ters kelepçeyle gözaltına aldı
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi konsolosluk otoparkına girmeye çalıştı.

    Durumu fark eden polis ekipleri harekete geçti, şüpheli ters kelepçe ile gözaltına alındı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

    Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    İstanbul
    Haberler > Gündem > ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda alarm: Polis yere yatırdı, ters kelepçeyle gözaltına aldı
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