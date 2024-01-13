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    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu, sosyal medyadan provokasyon yapan 49 kişi yurt dışından çıktı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Adalet Bakanı Tunç, şehit haberlerinin ardından sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 10 şüpheliden 3’ünün yakalandığını duyurdu. Bakan Tunç, 49 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında işlem başlatıldığını aktardı.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu, sosyal medyadan provokasyon yapan 49 kişi yurt dışından çıktı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan hesaplar için harekete geçildiğini duyurdu. 

    49 HESAP YURT DIŞINDAN ÇIKTI

    Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir.

    İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

    Bakan Tunç, 49 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında işlem başlatıldığını aktardı, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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