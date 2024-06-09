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Adana semalarında bulutlar çocuk yüzü oluşturdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde gökyüzündeki bulutlar çocuk yüzünü andırdı. Bebek yüzünü andıran anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulutta çocuk yüzü belirmesi görenleri hayrete düşürdü. Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi.

Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk silüetini fark ettiğini ifade ederek, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmur da bu çocukların gözyaşları olabilir mi, bize bir ders gibi" dedi.

Bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü silüeti dağıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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