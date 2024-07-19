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Adana'da eşini öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in vurduğu bacanağı da öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin, Adana, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan Çelik, öğretmen eşi Hatice Çelik ile tartıştı. Arabadaki gerginliğin artması üzerine silahını ateşleyen Çelik, eşini öldürdü. Zanlının bacanağı spor eğitmeni Murat Akdöker'den de 21 gün sonra acı haber geldi.

Mardin'de asker ve öğretmen olarak görev yapan Çelik çifti, Adana'da hayatlarının şokunu yaşadı. Çiftin arasındaki tartışma, kanlı bitti.

Eşi Hatice Çelik'i öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞ MERMİ YAĞDIRDI

İddiaya göre, Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı.

Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.

Adana'da eşini öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in vurduğu kayınçosu spor eğitmeni Murat Akdöker de öldü - 1. Resim

EŞİ VE BACANAĞI ÖLDÜ

Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) de isabet etti.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.

Olayda ağır yaralanan Akdöker, hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki boş bir evin damında, olaydan hemen sonra yakalandı.  

Emniyete götürülen Gökhan Çelik'in ifadesinde, "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dediği öğrenilmişti.

Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adana'da eşini öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in vurduğu kayınçosu spor eğitmeni Murat Akdöker de öldü - 2. Resim

BACANAĞI 21 GÜN YAŞAM SAVAŞINA DAYANDI

Olayda başından vurulan Murat Akdöker, bölgedeki sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Akdöker, 21 gün boyunca verdiği yaşam savaşını gece kaybetti. Akdöker'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da eşini öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in vurduğu kayınçosu spor eğitmeni Murat Akdöker de öldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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