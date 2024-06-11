AFAD ve Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem: İşte ilk veriler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 09.17'de gerçekleşti Depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. AFAD'a göre depremin derinliği ise 7.9 kilometre.