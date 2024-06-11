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6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asrın felaketinden sonra Türkiye için korkutan bir uyarı geldi. 6 Şubat depremini 3 gün öncesinden haber veren Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medyada uluslararası deprem uyarısı yayımladı. Depremden etkilenecek bölgelere yer verilen haritada Adana, Hatay çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi dikkat çekti. Paylaşım yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.

Deprem tahminleriyle tanınan Solar System Geometry Survey (SSGEOS) şirketinden Türkiye’yi paniğe sürükleyecek yeni harita paylaşıldı. Şirket, 11 ili etkileyen asrın felaketinden önce uyarıda bulunmuştu. Doğru çıkan tahminleriyle meşhur Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets’in kurucusu olduğu şirketin yeni paylaşımı endişe uyandırdı.

6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin - 1. Resim

TÜRKİYE İÇİN YENİ DEPREM UYARISI

Solar System Geometry Survey, resmi X hesabından yayımladığı haritada Afrika bölgesinden Arap Yarımadasını kapsayan oradan da Türkiye’ye gelen bir fay hattı gözlemleniyor.

Türkiye’de yuvarlak içine alınan bölgelerde Adana, Hatay çevresi ve Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi yer alıyor.

6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin - 2. Resim

POTANSİYEL BÖLGELER

SSGEOS’in resmi internet sayfasında son haritayı yaklaşık değerler üzerinden verdiğini belirtti. Açıklama şu şekilde yapıldı:

"Sismik bağlantılı olabilecek anormallikleri tespit etmek için deniz seviyesine yakın atmosferdeki elektrik yükünü ölçer. Anomaliler, Dünya'nın ekseninin dönüşüyle ve dünya üzerine çizilen ince kırmızı çizgi olan ekliptik düzlemiyle bağlantılıdır. Potansiyel bölgeler, mor renkle işaretlenmiş yaklaşık değerlerdir."

Söz konusu paylaşımdaki “İşaretli bölgeler yaklaşık değerlerdir” ifadesi soru işaretleriyle ve korku dolu yorumları beraberinde getirdi.

6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin - 3. Resim

İşte bazı yorumlar…

“Tokat ve Hayat bölgesi ha şimdi insanlar istim üstünde olacak, olmaz inşallah deprem meprem...”

“Zaten uyuyamıyoruz, nereden gördüm bunu…”

“Twitin açıklayıcı olmaması endişeyi daha çok arttırmış…”

6 Şubat depremini günler öncesinden haber vermişti! Adana, Hatay ve Orta Karadeniz için yeni korkutan tahmin - 4. Resim

2023’TE MART AYINI DA İŞARET ETMİŞTİ

Frank Hoogerbeets, 6 Şubat felaketinden sonran aynı yılın Mart ayına da dikkat çekmişti. Hoogerbeets "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz.

Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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