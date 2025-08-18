Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ailesiyle yürüyordu… İzmir'de feci kaza, küçük Hümeyra kurtarılamadı

Ailesiyle yürüyordu… İzmir’de feci kaza, küçük Hümeyra kurtarılamadı

Ailesiyle yürüyordu… İzmir’de feci kaza, küçük Hümeyra kurtarılamadı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, annesiyle beraber yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı 8 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.P., Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında, İzmir Aydın Karayolu, Selçuk Hükümet Konağı yakınlarında meydana geldi. İ.P. idaresindeki otomobil, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hümeyra Özmen adlı çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan Hümeyra Özmen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük Hümeyra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.P., Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

